Госдуму «окружили» противники пенсионной реформы

Сегодня утром около здания Государственной думы начался митинг против пенсионной реформы. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, противники повышения возраста выхода на заслуженный отдых призываю депутатов отказаться от этой идеи и снять с рассмотрения законопроект.

Акция проходит в форме встречи депутатов от КПРФ с избирателями. На митинге называют реформу «людоедской» и «грабительской».

Параллельно активисты партии «Яблоко» проводят одиночные пикеты.

Как ранее сообщал «Новый День», сегодня нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста во втором чтении.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.09.18

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