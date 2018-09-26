Как просил Путин: Госдума повысила женщинам пенсионный возраст до 60 лет

Нижняя палата парламента, несмотря на акцию протеста против пенсионной реформы, которая проходит у здания Госдумы, все-таки решила повысить пенсионный возраст для женщин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты одобрили поправку президента РФ о том, что слабому полу придется выходить на заслуженный отдых в 60 лет.

В общей сложности ко второму чтению было внесено 324 поправки, 9 из них внес президент, 32 – регионы. При этом президентские поправки думцы поддержали в едином порыве, 384 голосами «за» – ни одна из оппозиционных фракций возражений не высказала.

«Мы с вами в этом вопросе нашли консенсус и все поддержали поправки президента. Есть все же то, что нас объединяет, правда, Владимир Вольфович?» – с удовлетворением констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутатские поправки, также рекомендованные к принятию, поддержали 367 народных избранников, голосов против и воздержавшихся не было.

Обсуждение еще 72-х поправок к правительственному законопроекту о пенсионной реформе продолжается.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Между тем даже президентские поправки не остановили протест против пенсионной реформы. Противники повышения возраста выхода на пенсию требуют отставки не только правительства РФ, но и главы государства.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.09.18

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