«Имитация референдума»: плебисцит по пенсионной реформе подвергся саботажу

Шансы на проведение референдума против повышения пенсионного возраста сократились до минимума. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на митинге около здания Госдумы перед вторым чтением правительственной инициативы, политики заявили о саботаже плебисцита.

В частности, член фракции КПРФ Николай Осадчий обратил внимание, что решение, которое касается абсолютно всех жителей России, принимается Госдумой без учета мнения граждан.

«Людей возмущает, что их не спросили и втаскивают на второе чтение. И возможно на этой неделе, уже на третье. Люди уверены, что вопрос, касающийся всех поколений, должен рассматриваться только на референдуме», – подчеркнул парламентарий.

При этом, по его словам, вместо референдума разыгрывается «игра и имитация». «Нечестные маневры со стороны чиновников различного уровня и со стороны избирательных комиссий. К примеру, в Краснодарском крае нами тоже была инициирована инициативная группа и мы сдали все документы идеально отработанные. И тут нашлись те, кто якобы раньше нас создал инициативную группу, и на этом основании избирательная комиссия нам отказала», – сказал Осадчий.

Коммунист, депутат Госдумы Юрий Афонин со своей стороны отметил, что компартия в эту субботу все же снова предпримет попытку собрать инициативные группы.

«Народ выражает недоверие власти, и это недоверие будет расти. Мы обещали гражданам нашей страны сделать все, чтобы не допустить принятие законопроекта. В эту субботы мы постараемся здесь в Москве собрать представителей инициативных групп, которые были зарегистрированы в регионах по проведении референдума», – сказал он. При этом депутат уточнил, что многие из инициативных групп в регионах оказались фейковыми – с ними не удалось связаться.

Комментируя возможность референдума, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, проводивший в Госдумы одиночный пикет, выразил уверенность, что провести плебисцит не удастся.

«Я думаю, что нет никаких перспектив у проведения референдума. Поскольку, наша власть никогда не согласится на референдум с результатом не в ее пользу. 99,99% населения, если не будет фальсификаций, выскажется против реформы, потому что она является несостоятельной с любой точки зрения», – считает он.

По словам лидера «Левого фронта» Алексея Удальцова, в случае, когда власть «не хочет услышать мнение народа», останется только наращивать протест.

«Других механизмов я не наблюдаю. Я уверен, они совершат колоссальную ошибку. Народ негодует, многие негодую еще у себя дома, на кухне в Интернете, но я уверен, чем дальше власть будет заходить в такой социальной политике, тем больше людей будет выходить на улице», – заявил Удальцов.

По его словам, необходимо «продолжать акции сопротивления». «Пока мы не достигли массовости протеста, чтобы власть остановилась. Для этого нам нужно продолжать акции сопротивления – у администрации президента, Совета Федерации. Всем гражданам нужно понять, власти плевать на ваши жалобы в Интернете и на кухне с женой, она реагирует только на уличный протест», – заявил оппозиционер.

Сегодня пенсионная реформа успешно прошла второе чтение в Госдуме. Третье назначено на завтра, 27 сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.09.18

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