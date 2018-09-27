В Подмосковье пропал грузовик с шампанским на 2 млн рублей: задержан подозреваемый

В Подмосковье мужчина украл со склада 14,5 тысяч бутылок с шампанским на 2 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Кража произошла на территории складского комплекса, расположенного в районе поселке Селятино. По данным полиции, подозреваемый, 43-летний москвич, являлся работником одной из транспортных компаний, которая занимается перевозками грузов. Он прибыл на склад, предъявил документы для выдачи алкогольной продукции, погрузил около 14,5 тысяч бутылок с шампанским, после чего скрылся, не выполнив свои обязательства перед заказчиком. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей,

Возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Подозреваемый задержан по месту проживания в Москве. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

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