«И пенсий таких не будет к 2024 году!» Депутат Госдумы припомнил «Единой России» рост цен на бензин и сборы на капремонт

Госдума решила перенести Волгоградскую область в третью часовую зону. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект сегодня был принят депутатами в третьем, окончательном чтении. При его обсуждении представители думской оппозиции не удержались и вновь пришли к обсуждению уже принятой получасом ранее пенсионной реформы.

«Символично, что сегодня именно этот закон рассматривается, – заявил депутат от ЛДПР Сергей Иванов, напомнив, что вопрос о времени поднимается регулярно, и ЛДПР уже просила «оставить время в покое», сделав «начало работы летом пораньше, а зимой попозже».

«Нельзя согласиться с тем, что часовой пояс меняется вдруг потому, что кому-то захотелось. В том числе и потому, что в этом зале сидят люди, которым абсолютно наплевать на то, что мы обсуждаем. И когда, Вячеслав Викторович [Володин], вы говорите о том, что мы должны пенсии повысить – да мы только за, чтобы обеспечить все эти вопросы, но как можно вам верить?» – обратился депутат к спикеру Госдумы. Он припомнил коллегам несколько принятых ими законов, итог которых оказался не совсем таким, как прогнозировалось.

«Когда вводили ОСАГО, вы что говорили, сколько будет стоить страховка? – напомнил Иванов. – Вы говорили – не дороже одного бака заправки. Где эти расценки? Когда вы говорили про капремонт, про дороги – где эти расценки? Когда здесь Андрей Михайлович Макаров (председатель думского комитета по бюджету и налогам) говорил, что после того, как мы повысим акцизы на бензин, он поднимется на 30 копеек, максимум 50 – на сколько он поднялся? На 30% поднялся! И это с весны до лета! Как можно вам после этого верить, что пенсии поднимутся на столько, сколько вы говорите?».

«Вы обещаете, что будут прекрасные пенсии к 2024 году. Не будут. Веры вам нет!», – констатировал депутат и обвинил напоследок коллег в том, что они не могут просчитать ничего – ни рост курса доллара, ни реальное подорожание продуктов, он покинул трибуну. «Коллеги... без эмоций», – призвал Володин.

В итоге законопроект о часовой зоне для Волгоградской области в итоге был принят при 405 голосах «за».

Ранее Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении скандальный законопроект о пенсионной реформе. За документ проголосовало 332 депутата, против 83, воздержавшихся не было.

Москва. Другие новости 27.09.18

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