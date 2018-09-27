Смерть на льду: в Москве во время матча умер хоккеист

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств гибели 42-летнего хоккеиста, который умер во время матча в ледовом комплексе «Южный Лёд». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, ЧП произошло 23 сентября. Спортсмен почувствовал себя плохо и упал на лед. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, смерть игрока наступила в результате сердечного приступа.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, ЧП произошло во время любительского хоккейного матча Окружной лиги Москвы между ХК «Сокол» и ХК «Диал-Дент».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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