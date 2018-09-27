российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 сентября 2018, 16:21 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Конец света в Подмосковье: упавшие деревья лишили электричества почти 60 тысяч человек

Сегодня в Подмосковье произошло ЧП, в результате которого около 62 тысяч человек остались без электроснабжения. Как сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, авария произошла из-за упавших деревьев во время шквалистого ветра.

«В 11:02 действием защит отключилась первая и вторая цепи воздушных линий 110 кВ «Донино – ЦАГИ». Обесточена подстанция 110 кВ «Раменская», – говорится в сообщении ведомства.

В минэнерго уточнили, что в 13:18 после снятия дерева включена в работу вторая цепь ВЛ 110 кВ «Донино – ЦАГИ», подано напряжение на ПС 110 кВ «Раменская» и всем потребителям.

Стоит отметить, что ранее сегодня МЧС сообщило о штормовом предупреждении в московском регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями. В частности, в Москве и Подмосковье ожидаются шквалистый ветер до 20 метров в секунду и сильный дождь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

Депутаты Госдумы злоупотребляют селфи на заседаниях. / Нидерланды и Австралия обвинили РФ в нежелании взять вину за крушение MH17. / Смерть на льду: в Москве во время матча умер хоккеист. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье пропал грузовик с шампанским на 2 млн рублей: задержан подозреваемый

Убийство в Подмосковье: мужчина зарезал свою 75-летнюю мать

ЧП в Подмосковье: футбольные ворота искалечили ребенка на уроке физкультуры

Поссорился с бабушкой: в Подольске за убийство старушки задержан ее 23-летний внук

ЧП в Подмосковье: 5-летний мальчик сгорел после взрыва баллончика

Требовали 10 млн рублей: в Подмосковье задержаны похитители уроженцев ближнего зарубежья

СКР намерен забрать у полиции дело о ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал 6-летний ребенок

«Ловил голубей и с силой кидал их об асфальт»: в Подмосковье задержан убийца птиц

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров