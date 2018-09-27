Конец света в Подмосковье: упавшие деревья лишили электричества почти 60 тысяч человек

Сегодня в Подмосковье произошло ЧП, в результате которого около 62 тысяч человек остались без электроснабжения. Как сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, авария произошла из-за упавших деревьев во время шквалистого ветра.

«В 11:02 действием защит отключилась первая и вторая цепи воздушных линий 110 кВ «Донино – ЦАГИ». Обесточена подстанция 110 кВ «Раменская», – говорится в сообщении ведомства.

В минэнерго уточнили, что в 13:18 после снятия дерева включена в работу вторая цепь ВЛ 110 кВ «Донино – ЦАГИ», подано напряжение на ПС 110 кВ «Раменская» и всем потребителям.

Стоит отметить, что ранее сегодня МЧС сообщило о штормовом предупреждении в московском регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями. В частности, в Москве и Подмосковье ожидаются шквалистый ветер до 20 метров в секунду и сильный дождь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

Депутаты Госдумы злоупотребляют селфи на заседаниях. / Нидерланды и Австралия обвинили РФ в нежелании взять вину за крушение MH17. / Смерть на льду: в Москве во время матча умер хоккеист. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»