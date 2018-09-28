Завтра решится судьба «пенсионного» референдума

В Москве в субботу, 29 сентября, может окончательно решиться судьба референдума против повышения пенсионного возраста. Как сообщают организаторы плебисцита, в столице должен пройти сбор инициативных групп, чтобы учредить единую федеральную инициативную группу и выбрать для референдума один из пяти вопросов, одобренных Центральной избирательной комиссией.

Подготовкой собрания занимается представитель партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов, чья группа зарегистрировала подгруппы в шести регионах, в том числе в Москве, пишет «Коммерсантъ».

По сведениям издания, в заседании намерены принять участие представители КПРФ, которые зарегистрировали только четыре подгруппы, и нижегородской общественник, бывший «справоросс» Алексей Якимов, которому удалось официально заявить 17 подгрупп.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, доподлинно известно, что в собрании должно принять участие 27 подгрупп. В то время, как для того, чтобы преступить к следующему этапу, необходим «кворум» из 43 групп.

Как отметила лидер Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, со многими уполномоченным было практически невозможно связаться, так как были известны только их имена и фамилии. «Сообщать их почтовые адреса региональные избиркомы отказывались, ссылаясь на закон о персональных данных», – сказала она.

Однако, как подчеркнул Свиридов, в итоге, пригласительный телеграммы «с уведомлением о вручении» на завтрашнее собрание были разосланы всем «без исключения инициативным подгруппам».

Однако, как отмечают организаторы референдума, некоторые региональные уполномоченные пропали. Например, на связь перестали выходить президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, которой удалось «собрать» 18 региональных подгрупп и Сергей Мельников из Вологды, который зарегистрировал под свой вопрос 20 подгрупп.

При этом около половины пригласительных осталась без ответа. «Мы получили почтовые уведомления о том, что адресат не явился за телеграммой. В Ивановской области вручить телеграмму не удалось, так как «дом по указанному адресу сгорел, а установить новое место проживания адресата не удалось», – сказала Прускова.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, со своей стороны подчеркнул, что по итогам собрания «точно и поименно будут известны все спойлеры, которым референдум на самом деле не нужен».

«Мы их обязательно назовем»,– заявил он. Афонин также подчеркнул, что партия не откажется от идеи референдума даже в том случае, если ЦИК решить «прекратить процедуры подготовки».

Как сообщал РИА «Новый День», 8 и 10 августа Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству пять формулировок вопроса, предлагаемого на референдум против повышения пенсионного возраста.

Согласно процедуре, каждой из групп необходимо было создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 42 регионах России. В ЦИКе отмечали, что поскольку только одна из групп может это сделать (в России 85 регионов, в каждом можно регистрировать только одну инициативную группу), организаторы должны объединиться и перерегистрироваться под один общий вопрос – это должно произойти не позднее 9 октября.

Напомним, решение провести общероссийский референдум возникло после того, как 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Накануне этот документ был окончательно одобрен Госдумой. Инициатива кабмина вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В России прошли массовые протесты. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы.

В то же время организаторы референдума за последние два месяца неоднократно заявляли о том, что проведению плебисцита мешают группы-«спойлеры», которые регистрируются в регионе и пропадают, закрывая при этом окно возможностей для повторной регистрации подгрупп в конкретной области или крае.

Эксперты неоднократно подчеркивали, что «без однозначно выраженной политической воли всероссийские референдумы невозможны», так как для согласования и организации референдума необходимо пройти более десятка процедур, «для которых даны весьма небольшие сроки и достаточно жесткие условия».

Тревогу за перспективы референдума вызывает мнение, высказанное ранее одним из членов ЦИКа о том, что референдум о повышении или не повышении пенсионного возраста может в принципе не соответствовать Конституции и федеральному закону.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.09.18

В девяти регионах с новыми перинатальными центрами выросла младенческая смертность. / Ещё один белорусский мясокомбинат получил допуск на российский рынок. / К концу года в России подорожают новые автомобили. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»