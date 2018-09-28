Россия погружается в нищету: шансов изменить ситуацию до 2021 года – нет Депутат Госдумы Олег Шеин о последствиях повышения пенсионного возраста

После повышения пенсионного возраста Россию ждет рост преступности и бедности. Как заявил в интервью РИА «Новый День» вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, решить проблему будет возможно только после следующих выборов в Госдуму 2021 году: если «Единая Россия» потеряет большинство в парламенте, оппозиция сможет откатить ситуацию назад.

Шеин обратил внимание, что инициатива правительства Дмитрия Медведева вывела вопрос о повышении возраста выхода на заслуженный отдых «за пределы обсуждения закона» и показала истинное отношение власти к народу, что было встречено массовыми акция протеста.

«Мы видим, что для России это лето по масштабам мобилизации людей в рамках социальной кампании, было особым. Мы имеем беспрецедентный масштаб социальной реакции», – констатировал депутат.

«Я напомню, все началось с того, что за считанный две недели три миллиона человек подписали коллективное воззвание на платформе change.org против повышения пенсионного возраста. За два-три дня несколько сот тысяч подписей было собрано на очень сложном сайте Российская общественная инициатива, где до этого инициативы проходили, но куда более медленно – люди тратили недели, месяцы…» – отметил Шеин.

По его оценке, уличные акции протеста были «крупнейшими за всю историю новейшей России», однако даже это не смогло сдвинуть «Единую Россию» с намеченного пути.

«Необычайна география протеста, более 700 акций – этого не было никогда: ни в период борьбы против махинаций на выборах в 2011 году, ни в период кампании по монетизации льгот в 2005-м. Для Москвы акции были не столь многолюдны, но если мы посмотрим за пределы третьего кольца, то мы увидим, что это были крупнейшие выступления за всю историю новейшей России», – подчеркнул он.

Вместе с тем, Шеин обратил внимание, что «параметр уступок», на которые пошла власть оказался очень несущественным. «Единственным реальным изменением оказалось то, что пенсионный возраст по женщинам оказался повышен не на 8 лет, а на 5. Все остальное – непринципиальные вещи», – считает депутат.

По его мнению, такие действия в очередной раз доказывают, что «власть не обращает внимания ни на общественную реакцию, ни на экспертную оценку».

«Сторонники пенсионной реформы очевидно проиграли экспертную полемику и после первых неудачных дебатов перестали в нее погружаться вообще – они не ответили ни на один содержательный вопрос», – констатировал депутат.

В такой ситуации, как полагает политик, у общества осталась одна возможность переломить ситуацию – протестное голосование. «Очевидно, что общество видит только один инструментарий – это смена самой власти. Люди задумались об этом в рамках избирательной кампании: в трех территория «Единая Россия» утратила большинство в парламенте, в четырех – проиграла выборы губернаторов», – сказал Шеин.

Он выразил уверенность, что для изменения существующего положения «может быть только один механизм – поиски вариантов» и новый социально-экономический курс. «Когда либералы поднимают пенсионные возраст, консервативные партии после победы на выборах его наоборот снижают», – напомнил он.

«У нас выборы большого характера будут только в 2021 году, но вся история с пенсионным возрастом может быть отменена только в рамках этой избирательной кампании. Очевидно, что изменения связаны только со сменой парламентского большинства в 2021 году», – считает Шеин.

В этой связи парламентарий также отметил, что прогнозы на ближайшие несколько лет не вызывают оптимизма. «В ближайший год нам стоит ожидать рост безработицы, рост бедности, рост преступности. В рамках ближайших двух-трех лет – тоже», – заключил Шеин.

Как сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом, все 9 поправок, которые внес президент, были единодушно поддержаны Госдумой.

27 сентября нижняя палата парламента усилиями «Единой России» окончательно одобрила пенсионную реформу: 332 депутата выступило за повышение пенсионного возраста, 83 – против.

Москва, Мария Вяткина

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