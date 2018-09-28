В Подмосковье педофил проник в чужую квартиру и надругался над 7-летней девочкой

В Подмосковье задержан 40-летний мужчина, который подозревается в сексуальном насилии над 7-летней девочкой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 21 сентября в Домодедове. Мужчина обманным путем проник в квартиру по месту проживания 7-летней девочки и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Злоумышленнику уже предъявлено обвинение, в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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