Экс-депутат назвал чиновников Москвы «рукожопыми мудаками». Все дело – в платных парковках

«Рукожопыми мудаками» и «зелеными крокодилами» назвал чиновников столичного департамента транспорта и сотрудников ЦОДД (Центр организации дорожного движения правительства Москвы) бывший муниципальный депутат Владимир Демидко. На своей странице в «Фейсбуке» он в экспрессивных ругательных выражениях рассказал об опыте пользования платной парковкой в Москве в минувшие выходные.

Он подчеркнул, что пользовался официальным мобильным приложением для поиска и оплаты парковки. «Я выехал из-за фуры, которая выгружала плитку эту сраную московскую, отметился в зоне платной парковки, припарковался и оплатил. Чтобы вернуться через час, и остаться без машины, 5 тыс рублей (оплатив еще 80), плюс такси 1000 р., плюс три часа жизни, потраченных из-за этих рукожопых мудаков, работающих в органах власти», – сообщил Демидко.

Автор поста также отметил, что в Архангельском переулке процесс дорожного движения организован весьма оригинально – там одновременно стоят парковочный автомат, нанесена парковочная разметка, и стоит «скрытый в кроне дерева» знак, запрещающий парковку. При этом мобильное приложение считает участок платной парковкой.

«Пока я ждал такси, зеленые крокодилы утащили еще две машины таких же законопослушных граждан, как и я», – уточнил он и призвал чиновников навести порядок. После этого экс-мундеп пожелал адресатам его недовольства гореть в аду и уточнил, что его слова относятся к департаменту транспорта, ЦОДД и МАДИ (Московская административная дорожная инспекция).

Запись в соцсети собрала около 200 «лайков» и десятки комментариев. Позднее Демидко сообщил, что подготовил обращение к ответственным за организацию дорожного движения в Москве. В нем экс-депутат, в частности, предложил отменить несправедливые штрафы и вернуть деньги за эвакуацию машин пострадавшим автовладельцам; провести служебные проверки в департаменте транспорта, ЦОДД, МАДИ и ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» для того, чтобы выяснить – на каком этапе происходит сбой; вынести выговор виновникам данного инцидента.

Кроме того, экс-депутат предложил обязательно проверять территории перед запуском на них эвакуаторов на предмет установленных там противоречащих друг другу знаков, разметки и табличек.

Редакция РИА «Новый День» направила официальный запрос в ЦОДД Москвы, чтобы прояснить ситуацию.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.10.18

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