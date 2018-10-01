Первокурсник престижного вуза Москвы умер на посвящении в студенты

В Подмосковье во время посвящения в студенты погиб первокурсник Финансового университета при правительстве РФ. Сейчас следователи изучают изъятый на базе отдыха алкоголь и опрашивают однокурсников юноши. Причина смерти пока не установлена.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, трагедия произошла на одной из баз отдыха в Солнечногорском районе. Утром в воскресенье, 30 сентября, в номере было обнаружено тело 17-летнего молодого человека. Признаков насильственной смерти на нем эксперты не обнаружили. По предварительным данным, юноша вместе с однокурсниками участвовал в посвящении в студенты.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы выяснить причину смерти. Изучаются и образцы алкоголя, который изъяли на месте происшествия. Сейчас правоохранители опрашивают свидетей и однокурсников парня. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.

О том, что юноша является первокурсником Финансового университета при правительстве РФ, сообщили пользователи в соцсетях и на форумах. В пресс-службе вуза корреспонденту РИА «Новый День» информацию подтвердили. «Да, это студент нашего вуза, – сообщили там. – Пока больше ничего не могу сказать, идет расследование».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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