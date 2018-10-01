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Понедельник, 1 октября 2018, 14:01 мск

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В Подмосковье девочка едва не погибла под рухнувшим деревом

В Подмосковье девочка выжила после того, как на нее упало огромное дерево. Ребенок получил серьезные травмы. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью девочки. В соцсетях жители Клинского района пишут, что дерево от вырубки отвоевали местные пенсионеры, которым нравилось сидеть в его тени.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, инцидент произошел 27 сентября в поселке Шевляково Клинского района. 13-летняя девочка находилась на улице рядом со своим домом, когда прямо на нее из-за сильного порыва ветра рухнуло дерево. Медики диагностировали у школьницы тяжелую черепно-мозговую травму, многоскольчатый перелом свода и основания черепа.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли куски рухнувшего дерева, опросили очевидцев. Теперь специалисты выясняют, кто был обязан следить за порядком на этой территории.

В пабликах Клинского района местные жители пишут, что 28 сентября ребенка увезли в одно из медучреждений Москвы, девочка находилась в коме. Люди предполагают, что дерево могло быть сухостоем. «В Шевляково дерево упало на ребёнка. Впрочем, неудивительно – по всем окрестным посёлкам и деревням округа – сухостой, который никто не пилит», – говорится в сообщении в группе «Подслушано в Клину».

«Там бабули все лето под лавочкой в тени сидели, они его и отвоевали, – написала Алена М. – Это дерево высотой было с 4-этажный дом, и таких деревьев еще много. Кто скажет, какое из них упадет следующим».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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