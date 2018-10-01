Стрельба на Дербеневской улице: задержаны полицейские

В Москве задержаны двое сотрудников полиции после стрельбы на Дербеневской улице, где был обнаружен мужчина с ранениями от травматического оружия. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в случае установления вины лейтенант и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут предусмотренное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В полиции уточнили, что ЧП произошло 30 сентября – в службу «02» от граждан поступило сообщение о конфликте на Дербеневской улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции был обнаружен гражданин 1993 года рождения с ранениями от травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован, а оперативники уголовного розыска УВД по Южному округу столицы по подозрению в совершении преступления задержали двух сотрудников Отдела МВД России по Даниловскому району.

«Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», – говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.18

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