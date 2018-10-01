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Понедельник, 1 октября 2018, 15:32 мск

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В Подмосковье задержан педофил, который развращал собственных сыновей

В подмосковном Талдоме мужчина признался, что развращал собственных сыновей, старшему из которых в этом году исполняется 10 лет, младшему – пять. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что расследование в отношении 42-летнего мужчины ведется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера. Следователи полагают, что мужчина с 2014 года по март 2018 регулярно совершал с собственными сыновьями «иные действия сексуального характера». Подозреваемый дал признательные показания, теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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