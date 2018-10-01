В Подмосковье задержан педофил, который развращал собственных сыновей

В подмосковном Талдоме мужчина признался, что развращал собственных сыновей, старшему из которых в этом году исполняется 10 лет, младшему – пять. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что расследование в отношении 42-летнего мужчины ведется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера. Следователи полагают, что мужчина с 2014 года по март 2018 регулярно совершал с собственными сыновьями «иные действия сексуального характера». Подозреваемый дал признательные показания, теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.18

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