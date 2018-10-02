«Плохо себя чувствовала»: в Москве выясняются обстоятельства загадочной смерти 5-летней девочки

В Москве по факту смерти 5-летней девочки проводится доследственная проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 26 сентября в квартире жилого дома в Кунцеве. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. По словам родителей, девочка плохо себя чувствовала на протяжении нескольких дней.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены родственники, соседи, педагоги и медицинские работники.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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