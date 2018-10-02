Дело сестер Хачатурян: семья требует ужесточить меру пресечения для девушек

Близкие погибшего Михаила Хачатуряна, по подозрению в жестоком убийстве которого летом этого года были задержаны три его родные дочери, требуют отменить освобождение девушек из-за ареста. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступили жалобы в защиту интересов потерпевших Мусаелян Г.Р. и Хачатурян Н.С., которые просят Мосгорсуд отменить постановление суда об изменении меры пресечения и направить дело на пересмотр», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Отмечается также, что в суд поступили и жалобы от адвокатов сестер. Защитники не оспаривают факт изменения меры пресечения в отношении обвиняемых, однако просят Мосгорсуд смягчить ограничения, установленные судом первой инстанции.

Напомним, Басманный суд Москвы 27 сентября по ходатайству Следственного комитета освободил из-под стражи всех сестер Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий – мера подобная домашнему аресту, но более мягкая.

Как сообщал РИА «Новый День», убийство 57-летнего мужчины было совершено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Его тело было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Всем троим было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По решению суда они были заключены под стражу.

По словам сестер, отец долгие годы издевался над ними. Защита настаивает на том, что убийство было совершено в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

В ходе следствия младшая из сестер Хачатурян была признана экспертами невменяемой в момент совершения преступления. Двух старших девушек психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемыми.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.10.18

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