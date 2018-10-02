Убил и закопал под домом: москвич жестоко расправился со своей женой

В подмосковном Волоколамске задержан 44-летний мужчина по подозрению в жестоком убийстве собственной жены. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, тело женщины было закопано под дачным домом.

В ведомстве уточнили, что 29 сентября в правоохранительные органы Москвы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении матери, которая последнее время находилась на дачном участке в Волоколамском районе, но уже несколько дней не выходила на связь. В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории дачного участка сотрудниками было обнаружено тело без вести пропавшей 53-летней женщины с открытой черепно-мозговой травмой. Тело потерпевшей было закопано под домом.

В ходе расследования была установлена причастность супруга потерпевшей к ее убийству. В настоящее время мужчина задержан. Его допрашивает следователь. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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