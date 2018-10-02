«Гремучая смесь» НДС и пенсионной реформы съест 800 млрд из кошельков россиян

Решения правительства РФ о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) и возраста выхода на пенсию съест из кошельков россиян порядка 800 млрд рублей. Такие расчеты, как передает корреспондент РИА «Новый День», содержатся в прогнозе Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.

«Ожидаемое замедление роста зарплат в связи с завершением предвыборного периода, ужесточение регулирования ЦБ в сегменте розничного кредитования, повышение НДС и пенсионная реформа омрачают прогноз потребительской активности», – считают эксперты.

Согласно их ожиданиям, рост потребления домохозяйств замедлится вдвое – с 3,0% в годовом выражении в 2018 году до 1,5% в 2019 году, а темпы роста ВВП сократятся с 1,3% г/г в 2018 г. до 0,8% в будущем году.

«Ожидания по росту экономики России не в пользу легкого восстановления рынка, так как перспективы потребления – главного драйвера роста экономики – выглядят неоднозначными в будущем году», – говорится в докладе.

«Во-первых, в России завершился предвыборный период, а значит рост зарплат замедлится. Во-вторых, в результате повышения НДС дополнительная налоговая нагрузка на потребителей в будущем году составит примерно 500 млрд руб. Кроме того, пострадают доходы населения в результате пенсионной реформы – 2 млн человек не получат своих пенсий в 2019 г., что эквивалентно примерно 300 млрд руб. Суммарно эти два фактора составляют примерно 2% годового потребления домохозяйств», – прогнозируют аналитики.

При этом, как отмечается в докладе, из-за опасений по поводу возможного замедления роста потребления у компаний может оказаться меньше стимулов для расширения, а также ограничены планы по индексации зарплат.

«В итоге, мы ожидаем, что безработица не пойдет ниже значений 4,5-4,6% в 2019 г.; хотя в 2018 г. рост зарплат составит 6% г/г в реальном выражении (10% г/г в номинальном выражении), на будущий год мы ожидаем, что в номинальном выражении он составит всего 8% г/г, что приведет к росту реальных зарплат только на 4% г/г», – подсчитали экономисты.

По их оценке, попыток правительства РФ ускорить рост инвестиций через вложения в государственные инфраструктурные проекты вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать замедление потребления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.18

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