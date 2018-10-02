«Непродуманно!» Лукашенко срочно потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в экстренном порядке поручил в течение суток отменить ограничение на продажу алкоголя в ночное время, которое только накануне было введены в Минске и некоторых районах республики. Как передает агентство «Белта», лидер страны счел такое решение непродуманным.

Сообщается, что ограничение на продажу алкоголя в торговых сетях в ночное время с 23:00 до 07:00 были приняты в экспериментальном порядке в нескорых частях страны только 1 октября. «Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», – заявили в администрации Лукашенко.

Как поясняется, соответствующее решение президента Белоруссии связано с тем, что ограничение продажи спиртосодержащих напитков – является «однобоким» решением проблемы пьянства и на практике грозит «обернуться ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции».

«Спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли… И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов», – отметили в администрации белорусского президента.

Кроме этого, Лукашенко посчитал, что запреты называют негативнее последствия в других секторах экономики. «Порой непродуманные решения в данном ключе приобретали самые гипертрофированные формы, вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства в ряде стран», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минске с 1 октября в торговых сетях запрещена реализация водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков с 23:00 до 7:00. Продавать алкоголь в это время могут только объекты общественного питания в розлив. К данному эксперименту местами подключились и на районном уровне.

Напомним, в России уже несколько лет действует «комендантский час» на продажу алкоголя. При этом, накануне стало известно, что Минпромторг России думает над снятием запрета на продажу пива в алюминиевых банках в киосках и ларьках и в ночное время. Таким образом чиновники хотят помочь «РусАлу» Олега Дерипаски, который вместе со своей компанией попал под санкции США.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 02.10.18

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