В Москве украли 333 тележки из «Ашана»

В Москве в одном из гипермаркетов «Ашан» неизвестные за месяц украли 333 тележки, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что преступление было совершено в период с 1 сентября по 1 октября на юго-востоке столицы. О краже в полицию сообщил менеджер магазина «Ашан» на Люблинской улице. По его словам, сумма ущерба составила 2,1 млн рублей.

В настоящий момент проводится проверка – устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.10.18

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