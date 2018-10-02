Сенаторы готовят бунт против пенсионной реформы

Скандальный закон о пенсионной реформе, который будет рассматриваться в Совете Федерации 3 октября, точно не будет поддержан сенаторами-коммунистами, но это вряд ли поможет остановить планы руководства РФ по повышению возраста выхода на заслуженный отдых. Об этом сказал в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Остальные будут – единогласно», – считает он.

«Сам характер Совета Федерации известен – это уже не характер, когда были губернаторы, и СовФед позволял себе не соглашаться с президентом, отвергая президентский законопроект. Времена эти канули в Лету, так что прогноз однозначен, – пояснил он. – Голоса против, я думаю, будут – Мархаев (Вячеслав Мархаев, сенатор от Иркутской области) представитель КПРФ, Иконников (Василий Иконников, сенатор от Орловской области) проголосует против. А остальные все будут – у братского народа есть такое слово «одностайно», то есть единогласно».

Рассчитывать не президентское вето так же не приходится, отметил собеседник агентства. «Как может быть президентское вето, если приняты президентские поправки? Это было бы двоемыслие в одной голове, – считает Обухов. – То есть одно полушарие вносит поправки, а другое накладывает вето? Ну, у нас, конечно, хватает таких проявлений, но президент еще в этом замечен не был».

В то же время перспективы проведения референдума против пенсионной реформы откладываются на неопределенный срок. Секретарь ЦК КПРФ подтвердил, что по этому планируется обратиться в Конституционный суд.

Обухов отметил, что КПРФ и «Справедливой России» не хватило количества региональных подгрупп, а Всероссийский союз по работе с многодетными матерями объединяться с остальными организаторами отказался. Между тем, именно ему удалось создать самое большое количество подгрупп в регионах.

«Единороссовские многодетные матери вдруг нашли миллионы рублей, чтобы создать 30 групп по стране. Они ни на какое соглашение не пошли, – отметил Сергей Обухов. – Но, по крайней мере, и власть и мы обкатали механизм закона. Будем опротестовывать его через Конституционный суд. Потому что получается, что разные формулировки зарегистрировать на федеральном уровне можно, а на региональном нельзя. Это ключевое противоречие данного закона, на чем сыграла власть».

Совет Федерации рассмотрит принятый Госдумой в трех чтениях закон о пенсионной реформе 3 октября. После этого документ поступит на подпись главе государства, который вправе наложить на него вето.

Стоит отметить, что в верхней палате парламента могут выступить против реформы также и сенаторы, которые представляют губернаторов из «Справедливой России» и ЛДПР, однако их голосов будет недостаточно, чтобы отклонить закон.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.10.18

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