СовФед покинули сразу несколько сенаторов. Матвиенко пожелала им «успехов в другой жизни»

Совет Федерации попрощался с несколькими сенаторами, которые покинули верхнюю палату российского парламента в связи с окончанием полномочий. Председатель СовФеда Валентина Матвиенко объявила фамилии тех, кто уходит из парламента и вручила удостоверения новым сенаторам.

Спикер СовФеда поблагодарила экс-сенаторов, которые «прекрасно работали», и пожелала им «новых успехов в уже другой жизни и работе».

Вместо ушедших сенаторов к исполнению полномочий приступили Павел Тараканов от Тюменской области, Иван Абрамов от Амурской, Егор Боровиков от Якутии, Владимир Городецкий от Новосибирской области, а также Наталья Косихина от Ярославской, Сергей Леонов от Смоленской, Виктор Смирнов от Ивановской области и Ирек Ялалов от Башкирии.

Матвиенко пожелала новичкам успехов в «дружной профессиональной команде» и отметила, что палата пополнилась представительницами прекрасного пола. «Радует, что с гендерным равноправием тоже все неплохо, женского полку прибыло», – сообщила она.

«Наш корпус пополнился губернаторами, это люди с колоссальным опытом административной работы, они будут полезны в работе палаты, – заявила Матвиенко. – Есть и спикеры законодательных собраний. Я уверена, что это обогатит нашу работу. Успехов вам».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.10.18

В Армении многотысячные протесты привели к отставке 6 министров. / Выгрузку С-300 в Сирии сняли на видео: Дамаск получил десятки единиц техники (ФОТО). / Здание СовФеда блокировали противники пенсионной реформы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»