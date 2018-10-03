«Быстро и небольно». СовФед утвердил отчет о бюджете-2017, несмотря на «дежавю» у сенаторов

Совет Федерации сегодня одобрил отчет об исполнении государственного бюджета за 2017 год – несмотря на эффект «дежавю» у сенаторов, которые вновь обратили внимание традиционные недостатки в работе правительства РФ и несоответствие реальной ситуации оптимистичным докладам чиновников об успехах.

Как отметил в своем докладе председатель комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, доходы федеральной казны в 2017 году составили 15,1 трлн рублей, расходы – 16,4 трлн рублей, с дефицитом в 1,3 трлн рублей. Он напомнил, что это был год выхода из рецессии при нарастающем санкционном давлении.

В свою очередь, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал сенаторам о достижениях страны и подчеркнул, что в 38 регионах бюджеты исполнены с профицитом – в 2016 году их было лишь 29. «В этом году количество бюджетов с профицитом будет еще больше», – заявил он, отметив что к реализации нацпроектов вскоре будут привлечены регионы на условиях софинансирования: 95% средств даст федеральный бюджет, и 5% – субъект федерации.

Глава Счетной палаты Антон Кудрин, как и ранее при обсуждении вопроса в Госдуме, сообщил о невыполнении майских указов президента РФ, снижении уровня жизни и низкой эффективности госпрограмм. На это сенатор от Владимирской области Антон Беляков сообщил, что у него возникло дежавю. Он пояснил, что каждый год при обсуждении бюджетного вопроса Счетная палата и профильный комитет СовФеда «указывают на одни и те же недостатки», однако из года в год ничего не меняется – «никто нас не слышит и не хочет работать над ошибками».

На слова о том, что уровень жизни населения за четыре года по официальным данным, снизился на 11%, у Белякова истекло время на выступление, и отключился микрофон. Спикер СовФеда Валентина Матвиенко объявила голосование, и большинством голосов итоги выполнения бюджета за 2017 год были одобрены.

«Спасибо, Антон Германович, – с улыбкой обратилась к Силуанову спикер Валентина Матвиенко. – Да, уже все – так быстро и небольно даже».

Напомним, 27 сентября Госдума утвердила отчет об исполнении государственного бюджета за 2017 год.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.10.18

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