За увольнение пожилых теперь грозит «уголовка»: СовФед одобрил идею Путина

Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста одобрен Советом Федерации. За необоснованный отказ или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста работодатель должен будет заплатить до 200 тысяч рублей штрафа либо отправится на обязательные работы на срок до 360 часов.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко назвала пакетом из пяти связанных законов вопросы, касающиеся предстоящей пенсионной реформы.

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас сообщил, что ситуации с отказом в приеме на работу предпенсионеров войдут в компетенцию Следственного комитета. «Это не уголовная репрессия, а превенция уголовная, для того чтобы предотвратить нарушение прав», – уточнил он, отметив, что речь идет о конституционно охраняемых правах.

Министр труда РФ Максим Топилин со своей стороны заверил, что молодежь от продления пенсионного возраста не пострадает, поскольку «структура рабочих мест, которые замещаются лицами предпенсионного возраста и молодыми людьми – она разная». Молодежь, по словам Топилина, «стремится в IT-сектор, в финансовый и так далее». «Здесь мы рисков не видим», – подытожил министр.

Против нового закона высказался сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. «Этот закон работать не будет, это очевидно, – веско начал он. – Его цель – снять напряжение населения, связанное с пенсионным возрастом». В этот момент спикер СовФеда призвала Мархаева обсуждать закон об уголовной ответственности, а не о пенсионном возрасте. «Это закон рабочий? Работодатель всегда найдет совершенно легальную причину для увольнения [пожилого сотрудника]», – подчеркнул Мархаев. Ему возразил Клишас, который заявил, что согласно статистике по ст.145 УК РФ (Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет) возбуждается 2-3 дела в год. «Но это не значит, что 145 статья не работает. Это значит, что она выполняет свою превентивную функцию. И эта статья также послужит превенцией, чтоб защитить права указанной категории», – заключил он.

В итоге сенаторы 158 голосами «за» одобрили федеральный закон.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.10.18

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