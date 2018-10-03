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Среда, 3 октября 2018, 14:56 мск

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В Москве погиб младенец. Следователи начали проверку

В Зеленограде ночью умерла полуторамесячная девочка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи начали проверку обстоятельств ее смерти.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, малышка ночью выпала из свой люльки. Ее мать обратилась в ближайшую поликлинику, однако медики спасти ребенка уже не смогли – им оставалось только констатировать смерть девочки. Эксперты не нашли на теле малышки никаких следов насилия.

Тем не менее, организована доследственная проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам следователи решат, будет ли возбуждено уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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