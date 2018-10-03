Народный трибунал и люстрация: всем, кто продавил пенсионную реформу, пригрозили последствиями

Известный оппозиционер, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что власть не остановится на повышении пенсионного возраста и будет дальше следовать антинародному курсу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на митинге перед зданием Совета Федерации, он предложил устроить для всех, кто способствовал политическим преступлениям последних 20 лет и принимал пенсионную реформу, устроить народный суд с последующей люстрацией.

«Их аппетиты безграничны. Экономическая ситуация тяжёлая, а они решили все решать за счет людей. Если завтра снова будет не хватать денег, будут проблемы в экономике, они и детей заставят работать и пенсию отменят, и налог на воздух введут – ничего в этом нет фантастического», – подчеркнул Удальцов и добавил, что такими темпами, власть «распродаст» всю Россию из-за своих провалов и молчаливого согласия населения.

В свете этого оппозиционер предложил уже сейчас провести «народный суд» над депутатами Госдумы и сенаторами, которые голосовали за реформу, правительством во главе с Дмитрием Медведевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Эти люди не уйдут от ответов. Они будут подвергнуты люстрации однозначно. Их близко потом нельзя подпускать ни к каким государственным должностям. Пусть они об этом не забывают. Пора проводить народный трибунал. Пока он будет иметь пропагандистский характер, со временем превратится в судебные решения», – сказал Удальцов.

По словам лидера «Левого фронта», необходимо систематизировать и актуализировать все «злодеяния власти» за последние 20 лет. «Надо выдвинуть конкретные обвинения, народный суд должен быть. Вспомним и 93-й год, когда расстреляли Конституцию – с тех пор, по сути, власть нелегитимна», – подчеркнул он.

Оппозиционер отметил, что после того, как нынешняя власть придет к неминуемому краху, «приговор» народного трибунала нужно будет привести в исполнение. «Они (власти) обнаглели. Они уже себя считают небожителями. Пусть боятся люстрации, мы их найдем везде», – заключил Удальцов.

Как сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. Все 9 поправок, которые внес президент, были единодушно поддержаны Госдумой.

27 сентября нижняя палата парламента усилиями «Единой России» окончательно одобрила пенсионную реформу: 332 депутата выступило за повышение пенсионного возраста, 83 – против.

Сегодня Совет Федерации поддержал закон на пленарном заседании: за проголосовало 149 сенаторов, против – пять, ещё трое воздержались.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.18

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