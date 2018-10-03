«Рвануть может, где угодно»: что ждет Россию после того, как Путин утвердит пенсионную реформу

Президент РФ Владимир Путин, подписав закон о повышении пенсионного возраста, который сегодня был одобрен в Совете Федерации, а ранее – в Госдуме, станет объектом народного гнева. Как заявил в интервью РИА «Новый День» лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, после момента «Х», социальное недовольство может «рвануть, где угодно».

«Скорее всего, он подпишет. Есть, конечно, надежда, что он одумается и посмотрит в глаза реальности, а в реальности – нет никаких причин принимать такой закон. Кроме озлобления народа, Путин и органы власти ничего получат – никаких выгод», – подчеркнул Митрохин.

По его оценке, после вступления пенсионного закона в силу социальное напряжение стране усилится, однако, возможно, будет первое время проявляться не «таких видимых формах, как акции и митинги». «Скрытое напряжение страшнее явного. Я бы не сказал, что это будет саботаж – скорее, недовольство, которое накапливается и выливается в очень неприятные формы», – считает политик.

Он также отметил, что у жителей страны сейчас достаточно факторов «накопления такого недовольства». «Неизвестно, какой из них имеет большее значение, какое – меньше. Измерить это социологическими способами практически невозможно. Но то, что после этого закона появится источник массового стресса – это абсолютно точно», – констатировал Митрохин.

«Это может рвануть где угодно. Массовые стихийные протесты, выход людей на улицы», – заключил Митрохин.

Как сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. Все 9 поправок, которые внес президент, были единодушно поддержаны Госдумой.

27 сентября нижняя палата парламента усилиями «Единой России» окончательно одобрила пенсионную реформу: 332 депутата выступило за повышение пенсионного возраста, 83 – против.

Сегодня Совет Федерации поддержал закон на пленарном заседании: за проголосовало 149 сенаторов, против – пять, ещё трое воздержались.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщил, что Путин не будет затягивать с подписанием закона и «откладывать его в долгий ящик».

Напомним, еще в марте этого года политические эксперты предупреждали, что Россия входит в период трансформации политической системы в условиях «куриной слепоты». Кремль может ожидать «тихий саботаж» от тех групп населения, кто так и не дождался от власти разворота на построение социального государства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.18

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