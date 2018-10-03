Как голосовали сенаторы по пенсионной реформе. СПИСОК

Голосование по пенсионной реформе в Совете Федерации вновь подтвердило тот факт, что верхняя палата парламента практически полностью состоит из представителей партии власти, в число которых записались даже бывшие видные оппозиционеры – такие как экс-«справоросс» Елена Мизулина, одобрившая скандальный законопроект. В итоге 149 сенаторов из 157 голосовавших одобрили повышение пенсионного возраста для россиян.

Как и прогнозировали эксперты РИА «Новый День», несколько представителей СовФеда публично отказались поддержать реформу. Это сенатор от Амурской области Иван Абрамов, Антон Беляков (от Владимирской области), Василий Иконников (от Орловской области), а также Сергей Леонов (от Смоленской области) и Вячеслав Мархаев (от Иркутской области). Во время обсуждения реформы сенаторы в резких выражениях раскритиковали решение о ее введении – в частности, Иконников напомнил, что нововведение не поддерживает больше двух третей населения, и предрек социальный взрыв. «После принятия законопроекта в сознании людей остался горький осадок социальной несправедливедливости, – заявил он, отметив, что реформа будет иметь эффект отложенного протеста. – Закладывается взрывной механизм под стабильность в российском обществе, кнопка от которого может оказаться за океаном».

Еще трое сенаторов при голосовании воздержались – это Светлана Горячева, которая когда-то выступала в оппозиции президенту РФ Борису Ельцину и была против роспуска Верховного совета, а сейчас представляет в Совете Федерации Приморский край, экс-омбудсмен Владимир Лукин (от Тверской области) и Ольга Тимофеева – представитель от законодательного (представительного) органа госвласти города Севастополя.

Несколько сенаторов вовсе не принимали участия в этом историческом голосовании. Согласно данным официального сайта СовФеда, на кнопку не нажимали 13 человек – в их числе мать экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, сенатор от правительства Тывы Людмила Нарусова, сенатор от правительства Подмосковья Алексей Русских, представитель от Облдумы Тамбовской области Александр Бабаков. Сенатор от правительства той же Тамбовской области Алексей Кондратьев также не голосовал, но заранее позаботился о том, чтобы его не сочли оппозиционером – еще в сентябре он направил в СовФед письмо, в котором сообщил, что выступает за принятие пенсионной реформы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.18

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