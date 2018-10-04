В Москве обезврежена ещё одна крупная «игорная» группировка

В Москве обезврежена очередная крупная преступная группировка, которая занималась организацией нелегальных казино. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, задержаны десять подозреваемых, еще один – объявлен в международный розыск.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере) и чч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по июнь 2018 года 36-летний Максим Ибрагимов с целью получения финансовой выгоды разработал план и вступил в преступный сговор с 10 участниками для создания преступного сообщества и совершения организованной группой лиц незаконной организации проведения азартных игр на территории Москвы и Удмуртии.

По предварительным данным за период функционирования игрового процесса преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 7 млн рублей.

Роли участников группировки были четко распределены. Каждый из них выполнял свои функции, в том числе по непосредственной сборке игорного оборудования, установке программного обеспечения, позволяющего организовать игровой процесс с получением денежного выигрыша, а также техническому обслуживанию игорного оборудования и поддержке работы Интернет-ресурсов и функции по бухгалтерскому учету.

В рамках предварительного следствия следователями проведено 40 обысков в офисных, жилых и нежилых помещениях, расположенных на территории Москвы и Удмуртии, в ходе которых было обнаружено и изъято 120 единиц игорного оборудования, около 3 млн рублей, комплектующие к игровым терминалам, компьютерная техника и иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время в отношении 8 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое обвиняемых помещены под домашний арест. Один соучастник находятся в федеральном розыске.

Как сообщал ранее «Новый День», в середине сентября в Москве была также ликвидирована одна из крупнейших преступных группировок, которая занималась организацией нелегального игорного бизнеса. Как сообщала тогда пресс-служба столичного главка Следственного комитета, задержаны почти сто подозреваемых, возбуждено 12 уголовных дел.

По данным следствия, с мая 2016 года, члены преступного сообщества под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО «Панорама», работающей под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВинЛайн», осуществляли незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

Вместе с тем, в начале августа в Москве было задержано руководство и более полутора десятка сотрудников букмекерской конторы «Росбет» по обвинению в организации незаконной игорной деятельности. Фигурантами уголовного дела стали учредитель ООО «Росбет» Александр Миронов, гендиректор Александр Фролов и еще 16 сотрудников организации. Всем им предъявлены обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК России (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной преступной группой). Ущерб от деятельности преступной группировки, действующей под видом букмекерской конторы с марта прошлого года, составили не менее 100 миллионов рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.18

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