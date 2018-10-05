«За хлеб и свободу для нашего народа!» Националисты объявили о подготовке «Русского марша»

Представители оргкомитета «Русский марш – 2018» направили в мэрию Москвы уведомление о проведении шествия в День национального единства 4-го ноября под лозунгами «За национальное и социальное государство, за хлеб и свободу для нашего народа!». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении на сайте инициаторов акции.

В оргкомитете подчеркнули, что «Русский марш» не утратит остро протестный градус прошлых лет – националисты обвиняют Путина в преступной миграционной политике, противоречащей национальным интересам и уничтожении социального государства. При этом организаторы акции заявила, что акция состоится, несмотря на репрессии, и вне зависимости от официального ответа правительства Москвы.

Примечательно, что подготовка «Русского марша» традиционно сопровождается противодействием силовиков. В Нижнем Новгороде была задержана жена члена центрального оргкомитета «Русского марша» Михаила Пулина. Полицейских интересовало местонахождение Михаила, выступавшего на митинге против повышения пенсионного возраста 9-го сентября. Секретаря московского оргкомитета Дмитрия Карасёва неожиданно вызвали на допрос по делу о запрете в РФ «Черного блока» – радикальной политической организации национал-социалистов, соратникам которой соратникам инкриминируют написание манифестов, выступления на митингах и скандирование политических лозунгов во время митингов и шествий. Ранее по тому же делу был арестован прошлый секретарь московского оргкомитета Владимир Ратников, который обвиняется в размещении в соцсетях экстремистских материалов.

В этом году организаторами «Русского марша» в Москве выступают комитет «Нация и Свобода» (КНС), Ассоциация народного сопротивления (АНС), Национал-Революционный Авангард (НРА), организация националистов-экологов Экологический Авангард и Национальная Организация Русской Молодёжи (НОРМ). Также на данный момент известно, что формируются местные оргкомитеты «Русского марша» в Екатеринбурге, Саратове, Пскове, и Санкт-Петербурге.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

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