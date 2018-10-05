Крушение МиГ-29 в Подмосковье: новые подробности

Стали известны новые подробности крушения истребителя МиГ-29 в Подмосковье. Как сообщил официальный представитель «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), авария произошла во время учебно-тренировочного полета – жертв в результате падения самолет нет.

«Сегодня, в ходе учебно-тренировочного полета в Московской области, недалеко от Егорьевска, потерпел крушение самолет МиГ-29УБ, принадлежащий ЛИИ им. Громова. Экипаж направил самолет в пустынное место, после чего успешно катапультировался», – цитирует RNS слова представителя ОАК.

В корпорации уточнили, что жертв и разрушений на земле нет. «Для установления причин произошедшего создается комиссия», – сказал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

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