Россияне не ждут от будущего ничего хорошего: это наконец заметил Росстат

Россияне не ждут позитивных изменений в экономике. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют итоги исследования Росстата, согласно которым за последние три месяца уровень потребительской уверенности населения снизился сразу на 6 процентных пунктов и составил минус 14%. До этого, как утверждается на официальном сайте статистического ведомства, в течение семи кварталов потребительская уверенность росла.

Согласно новому исследованию, субъективное мнение россиян о произошедших и ожидаемых изменениях в экономике страны ухудшилось. Теперь положительно оценивают грядущие изменения на год вперед только 16% респондентов, тогда как во втором квартале этого года их было 25%. Доля негативных оценок увеличилась до 32% (во втором квартале – 20%). С 51% до 49% сократилась доля тех, кто уверен, что экономическая ситуация останется прежней.

Уже произошедшие изменения в экономической ситуации теперь положительно оценивают только 14% – против 19% тремя месяцами ранее. Доля отрицательных оценок за это же время выросла с 31% до 40%, а нейтральных – упала с 49% до 45%.

В Росстате также отметили, что ухудшилось и личное материальное положение россиян. Индекс произошедших изменений в этой сфере снизился на 3% – с минус 9% до минус 12%. Положительно оценивают изменения в своем материальном положении в течение года только 9% (во втором квартале этого года – 12%), отрицательные оценки дал 31% против 27% тремя месяцами ранее.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении снизился с минус 2% до минус 6%. Улучшения материального положения теперь ждут только 12% (во втором квартале было 13%), отрицательно оценивают эти перспективы 21% (во втором квартале 16%).

Кроме того, с минус 22% до минус 26% снизился индекс благоприятности условий для крупных покупок, индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 2 процентных пункта – с минус 33% до минус 35%.

Упали и ожидания россиян в отношении позитивных изменений в экономической ситуации, причем меньше всего пессимистами приросла молодежь, где индекс ожидаемых изменений экономической ситуации снизился с 7% до (-8%), у лиц среднего возраста – с 2% до (-10%),а у лиц старшего возраста (50 лет и более) – с (-0,3%) до (-12%).

Опросы потребительского поведения населения в России Росстатом ведет с 1998 года, с 2015 года в опросе принимают участие 5,1 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах, во всех регионах России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

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