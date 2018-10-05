Летчик загоревшегося МиГ-29 попал в реанимацию

Один из летчиков истребителя МиГ-29, потерпевшего сегодня крушение в Подмосковье, находится в реанимации. Во время катапультирования он получил перелом одного из позвонков. Решается вопрос о его переводе в госпиталь Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Как сообщается, летчик-испытатель Михаил Кондратенко сейчас находится в реанимации горбольницы города Жуковский с переломом позвонка. Вероятно, причиной получили перегрузки при катапультировании из горящего самолета с высоты 400-500 метров. Его жизни ничего не угрожает.

Второй летчик-испытатель после осмотра медиками был отпущен домой.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье во время учебно-тренировочного полета. Как сообщали ранее в ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация»), жертв в результате падения самолет нет. Экипаж сумел направить самолет в пустынное место и катапультироваться. Причины крушения установит специальная комиссия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

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