День рождения Путина: Песков заверил – загула не будет

Президент РФ Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», – сказал он, передает «Интерфакс».

В этом году день рождения президента приходится на воскресенье. В предыдущие годы он нередко проводил этот день работе, и лишь вечером встречался с близкими. Так было, например, в прошлом году – на 65-летие у президента состоялась череда телефонных разговоров с зарубежными лидерами и оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.10.18

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