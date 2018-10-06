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Суббота, 6 октября 2018, 19:54 мск

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День рождения Путина: Песков заверил – загула не будет

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», – сказал он, передает «Интерфакс».

В этом году день рождения президента приходится на воскресенье. В предыдущие годы он нередко проводил этот день работе, и лишь вечером встречался с близкими. Так было, например, в прошлом году – на 65-летие у президента состоялась череда телефонных разговоров с зарубежными лидерами и оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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