66-летие президента РФ: Путин принимает поздравления

Президент РФ Вдаимир Путин принимает поздравления по поводу своего дня рождения – ему исполнилось 66 лет. Как сообщила пресс-служба Кремля, главе российского государства лично позвонил ряд руководителей зарубежных стран.

В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также таджикский лидер Эмомали Рахмон, руководитель Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – лично поздравили президента России по телефону, говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.18

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