В Подмосковье сгорел крупный рынок стройматериалов

Сегодня ночью в Подмосковье произошел крупный пожар в торговом центре строительных материалов «Владимирский тракт». Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 2:40, был объявлен повышенный ранг пожара. Информации о пострадавших нет.

Как сообщается на сайте подмосковного главка МЧС, огонь охватил строение по адресу городской округ Реутов, Шоссе Энтузиастов, владение 19. По данному адресу находится рынок стройматериалов «Владимирский тракт».

В 3:10 был объявлен повышенный ранг пожара №2, к 6:40 удалось локализовать возгорание на площади 450 квадратных метров, а к 7 утра – ликвидировать открытое горение.

В МЧС уточнили, что к 8:47 были ликвидированы и последствия пожара. С огнем боролись 83 сотрудника МЧС, на место прибыло 25 единиц техники.

В соцсетях появилось видео пожара. В паблшике «Москва с огоньком/Новости Москвы» уточняется, что в ТЦ горели стройматериалы на площади в 600 квадратных метров.

На официальном сайте ТЦ «Владимирский тракт» сказано, что его площадь составляет 7,5 гектара, где расположено более 700 торговых точек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.18

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