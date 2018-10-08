Российская промышленность погрузилась в пессимизм: шансов на рост почти нет

В третьем квартале 2018 года Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывается Институтом Гайдара, опустился до шестимесячного минимума, что отражает возникшие в проблемы со сбытом и попытки предприятий их купировать в условиях затяжной стагнации и девальвации рубля. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в очередном докладе экспертов РАНХиГС и Института Гайдара «Мониторинг экономической ситуации в России».

Экономисты обратили внимание, что в начале третьего квартала российская промышленность, согласно ее собственным оценкам, столкнулась с самым существенным для последнего времени снижением спроса (объемами продаж удовлетворены не более 60% предприятий). Очистка от сезонности показала достижение многолетнего минимума. При этом прогнозы спроса не сулят скорого оживления продаж, скорее, наоборот. С апреля они стабильно находятся на уровне худших значений с середины 2016 года.

«Такого устойчивого пессимизма этого показателя в российской промышленности не наблюдалось с апреля 2015 года», – подчеркивается в докладе.

Эксперты также отметили, что негативные изменения динамики спроса не вызвали в июле корректировку оценок запасов готовой продукции (74% предприятий считали их нормальными). Но в августе-сентябре начался медленный рост оценок избыточности запасов. Правда, скромная величина избытка говорит об уверенном контроле предприятий за своими запасами готовой продукции и не должна вызывать опасений.

В то же время темп роста производства оставался отрицательным – выпуск, по оценкам предприятий, продолжал сокращаться, хотя и не так интенсивно, как в июле. В сентябре промышленность, несмотря на слабый спрос, перешла к небольшому росту выпуска.

При этом планы выпуска предприятий, несмотря на некоторое сокращение, по-прежнему остаются положительными, т.е. надежд на рост выпуска в российской промышленности все же больше, чем ожиданий его снижения.

Тем не менее, слабый спрос заставил российскую промышленность перейти в августе к абсолютному снижению отпускных цен. Однако в сентябре она была вынуждена под давлением девальвации рубля вернуться к увеличению отпускных цен.

«Это обстоятельство предопределило самый высокий «спрос» российской промышленности на укрепление курса национальной валюты для снижения издержек. В сентябре 2018 г. (на пике девальвации текущего года) такой позиции придерживались 63%

предприятий. Самый большой спрос на крепкий рубль для снижения издержек пришелся на 2016 г., когда нем нуждались 78% предприятий. Начало 2016 г. оказалось наиболее сложным периодом кризиса для российской промышленности. И самой распространенной мерой был тогда поиск более выгодных поставщиков, т.е. снижение издержек», – отмечается в докладе.

Как считают эксперты, для оживления инвестиционной активности российской промышленности тоже нужно укрепление рубля. В сентябре 2018 г. такая потребность зарегистрирована у 54% предприятий. «Это скромный результат по сравнению с маем 2016 г., когда в укреплении национальной валюты нуждалось 73% отечественных производителей. Видимо, небольшие масштабы девальвации 2018 г. и адаптация к плавающему курсу сделали свое дело. Но – не до конца.

При этом в докладе отмечается, что инвестиционные планы промышленности в сентябре стали менее масштабными. Предприятия не готовы начинать очередной инвестиционный цикл.

«В целом итоги третьего квартала, как и всех прошедших месяцев 2018 года, оцениваются российской промышленностью хуже, чем результаты аналогичного периода 2017 года. Индекс адаптации (нормальности) уже в I квартале текущего года продемонстрировал снижение, какого не было ни в одном из кварталов кризисных 2015-2016 гг. В январе-марте 2018 г. ни один из исходных показателей, используемых при расчете Индекса, не показал роста. А оценки финансово-экономического положения, спроса и занятости продемонстрировали значительное снижение по сравнению с оценками предприятиями этих показателей в IV квартале 2017 г. Во II квартале 2018 г. ситуация в отрасли оценивалась производителями немного лучше. Но результаты III квартала 2018 г. вновь разочаровали промышленность – Индекс адаптации снизился на 2,23 пункта. На этот раз – по причине сокращения до 74% нормальных оценок занятости («достаточности количества работников») и до 74% нормальных оценок запасов сырья и материалов. В результате оба показателя опустились до 11-квартального минимума. Такая неустойчивость оценок основных показателей деятельности предприятий в 2018 году говорит о возникновении проблем в российской промышленности», – заключили эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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