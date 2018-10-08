ЧП в Подмосковье: 23-летней девушке перерезали горло

В Подмосковье 23-летней девушке перерезали горло у жилого дома. Об этом, как передаект орреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 6 октября возле одного из домов по улице Ленина в Истре. На теле погибшей было обнаружено ножевое ранение шеи и грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.18

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