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Понедельник, 8 октября 2018, 15:12 мск

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ЧП в Москве: школьница порезала одноклассника канцелярским ножом

В Москве в одной из школ ученица 7 класса порезала своего одноклассника канцелярским ножом, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сооющается, что ЧП произошло в учебном заведении в Южном Бутово. В детскую поликлинику №118 поступил учащийся седьмого класса одной из районных школ с резаными ранами трех пальцев правой руки. Он пояснил, что повреждения нанесла ему канцелярским ножом ученица того же класса.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, сейчас его отпустили лечиться домой.

По данному факту проводится проверка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.10.18

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Метки / ЧП в Москве

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

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