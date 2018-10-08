ЦБ пока не верит в светлое будущее российской экономики

Центробанк РФ в своих прогнозах исходит из того, что санкции, введенные ранее в отношении России, будут сохранены. Об этом заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева, заявила, выступая в Совете Федерации. По ее словам, рисковый сценарий предполагает ужесточение санкций в ближайшие три года, а стоимость нефти резко упадет.

«Дополнительно мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», – сказала Юдаева, слова которого цитирует РБК.

Стоит отметить, что в настоящее время стоимость барреля российской нефти марки Urals колеблется выше отметки $80. Базовый сценарий ЦБР предполагает снижение стоимости барреля Urals до среднего уровня $55 в 2020-2021 годах. При реализации рискового сценария ЦБ стоимость барреля Urals уже в 2019 году может упасть более чем в два раза. По оценке ЦБ, такое падение приведет к ускорению инфляции и прекращению роста ВВП страны.

Кроме того, Юдаева предупредила, что видит риски неисполнения программы государственных заимствований. «В условиях волатильных рисков есть вероятность, что бюджет не сможет в полной мере привлечь с рынков те объемы заимствований, которые запланированы. Безусловно, у бюджета могут найтись другие ресурсы для того, чтобы выполнить свои обязательства, но, тем не менее, наверное, при планировании бюджета нужно задуматься и о некотором плане действий на случай реализации этого риска», – подчеркнула Юдаева.

Проект бюджета России на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусматривает привлечение в 2019 году через выпуск облигаций федерального займа 2,47 трлн руб., в 2020 году – 2,42 трлн руб., в 2021 году – 2,6 трлн руб. Программа внешних заимствований предусматривает привлечение ежегодно до $3 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.18

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