Новая «пенсионная» атака: власти хотят ещё больше повысить период дожития

В России планируется вновь увеличить период дожития. Это значит, что размер выплат накопительной части пенсий уменьшится. В следующем году срок дожития власти хотят увеличить еще на полгода.

Как пишет «Коммерсант», законопроект об увеличении возраста дожития уже внесен в Госдуму. Согласно документу, ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии должен будет составить 21 год с 2019 года – это на полгода больше, чем в 2018 году. До 2015 года эта цифра составляла 19 лет. При этом увеличение не последнее: в следующем году его планируется повысить еще раз на полгода.

Издание прогнозирует, что в итоге за 4 года назначаемая пенсия может сократиться на 10%.

Повышать возраст дожития было решено постепенно «в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии». В Минтруде журналистам пояснили, что новшество позволит постепенно за пять лет довести этот период «до величины, соответствующей реальной продолжительности жизни». В Центробанке идею поддержали. «Мы поддерживаем, чтобы пенсии назначались исходя из данных, отражающих реальность»,– заявили там.

Право на эти пенсионные выплаты имеют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, а массовые выплаты начнутся с 2023 года. Издание отмечает, что средний счет россиянина, накопления которого находятся в ПФР, составляет 45 тысяч рублей. У тех, кто копит деньги в НПФ – 70 тыс. Повышение возраста дожития уменьшит и без того небольшую сумму месячной выплаты. Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов, комментируя законопроект, назвал повышение периода дожития в существующих условиях безнравственным шагом. В Минтруде, напротив, уверены, что поэтапное увеличение позволит учесть интересы и самих россиян, и пенсионных фондов. В НПФ «Сафмар» изданию заявили, что предпринимаемые меры даже недостаточны, поскольку заниженный ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии «повышает риск пережития», из-за чего «формируется диспропорция между взносами и обязательствами».

Издание отмечает, что в нововведении есть и положительный для отдельных категорий граждан момент: возрастает количество единовременных выплат при достижении пенсионного возраста, которые осуществляются, когда накопительная пенсия не превышает 5% страховой пенсии. Для многих будет гораздо более удобным получить разово крупную сумму, чем ежемесячно несколько сотен рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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