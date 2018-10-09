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Вторник, 9 октября 2018, 11:25 мск

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ЧП в Москве: грудной ребенок утонул в ванной, мать – в бегах

В Москве грудной ребенок утонул в ванной, а его мать сбежала. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 8 октября в квартире жилого дома в Ясенево. Отец, вернувшись домой, обнаружил тело частично одетого ребёнка в наполненной водой ванне. Известно, что с ребёнком находилась его мать, которая исчезла из квартиры. Её местонахождение устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребёнка»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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