«Страна ведет войну!» Депутаты Госдумы заинтересовались безопасностью полетов в небе Израиля

Вопрос о безопасности полетов гражданских самолетов над Израилем поставили в Госдуме трое депутатов от «Справедливой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. Как передает корреспондент РИА «Новый День», народные избранники предложили дать протокольное поручение думскому комитету по транспорту запросить в Минтрансе информацию о том, насколько такие перелеты отвечают требованиям безопасности после трагедии с Ил-20.

В частности, «эсер» Олег Нилов напомнил, что израильская сторона заявила о продолжении военных операций в Сирии, несмотря на поставку Россией оборонительного комплекса С-300. «Прозвучали заявления, что есть Ф-35, которому якобы 300-ый комплекс не опасен, – отметил Нилов. – Но кроме наших российских военных в Сирии [находится] огромное количество гражданских судов, пять самолетов «Аэрофлота» каждый день прилетают в Израиль. За 20 минут до сбития Ил-20 очередной рейс «Аэрофлота» из Москвы приземлялся в аэропорту Тель-Авива».

«Если страна ведет войну, то я задаю вопрос, насколько безопасно в ее воздушном пространстве осуществляются гражданские авиаперевозки?» – пояснил Нилов, отметив, что, по его мнению, эти перелеты небезопасны.

Ему возразил либерал-демократ Сергей Иванов. «Уважаемые коллеги, а что именно вы хотите узнать? Что за ерунда? Вы что, за это голосовать собрались, что ли? – поинтересовался он, и напомнил, что протокольные поручения даются для того, чтобы получить информацию для подготовки какого-либо законопроекта. – Вы какой законопроект принимать собираетесь?»

В итоге депутаты отклонили предложение «эсеров», решив не запрашивать информацию в Минтрансе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.10.18

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