Российский премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал статью о «прорывном» развитии страны, оправдав повышение пенсионного возраста решением президента РФ Владимира Путина. При этом глава правительства РФ заявил, что России не хватает образованных чиновников – таких нужно не меньше миллиона.

«Сегодня все страны вступили в эпоху цифровой трансформации, и риски отставания здесь могут оказаться очень серьезными, – пишет Медведев в статье в журнале «Вопросы экономики». – На первый план в научно-технологической конкуренции выходит способность накапливать «большие данные» и использовать их в построении платформ, связывающих бизнес, граждан и государство».

Как считает премьер, государственному аппарату в новых условиях необходимы служащие и руководители учреждений «с соответствующими (цифровыми) компетенциями». «По некоторым оценкам, таких работников только в госсекторе должно быть не менее 1 миллиона», – уточнил Медведев.

По его мнению, технологический рывок придется осуществлять в условиях жестких внешних ограничений, которые связаны с тем, что «Россия заявляет о себе на международной арене». При этом надеяться на то, что цифровизация будет реализована преимущественно за счет госсредств, не стоит – «государство в одиночку не должно справляться с этой задачей».

Глава российского правительства в очередной раз подчеркнул, что «на повестке дня стоит проведение структурных и институциональных реформ, позволяющих в полной мере реализовать предпринимательскую инициативу, снять избыточные ограничения на рынках труда и капитала, обеспечить рост производительности». «А главное – сформировать прочную основу для повышения благосостояния людей», – пишет премьер.

В статье он обращает внимание, что «социальные проблемы и особенно усиление социальной неопределенности имеют политические последствия, обусловливая рост популистских настроений и поддержку отражающих эти настроения политических сил». «По сути, технологические сдвиги ведут к трансформации политического ландшафта. От популизма нельзя просто отмахиваться, за ним нередко стоит реальное недовольство большинства населения», – отметил премьер.

В то же время, говоря традиционные тезисы о необходимости развития систем образования, здравоохранения, а также таких сфер, как строительство, транспорт и ЖКХ, Медведев дает однозначно понять, что «Россия не будет создавать барьеры для международных экономических отношений».

«Мы не будем закрываться от глобального рынка и тем более игнорировать его. Одним из наших приоритетов выступает расширение участия России в мировой торговле, формирование собственных цепочек добавленной стоимости, участие во внешнеэкономических союзах и соглашениях», – говорится в статье.

Вместе с тем Медведев заявил, что среди главных задач на данном этапе является «преодоление бедности», которую якобы нельзя ликвидировать без пенсионной реформы, ответственность за которую он фактически переложил на действующего главу государства.

«Без изменения пенсионного возраста все эти меры не могут привести к оздоровлению пенсионной системы и, главное, – к увеличению размера пенсий. Все финансовые ресурсы, которые появляются при повышении пенсионного возраста, будут направлены на решение именно этой задачи – обеспечить рост реальных доходов пенсионеров. В этом цель и смысл нынешнего этапа развития пенсионной системы. Ее долгосрочная устойчивость, подчеркнул В. В. Путин в своем обращении к гражданам России 29 августа 2018 г., позволит не только сохранить, но и повысить доходы нынешних и будущих пенсионеров», – подчеркнул Медведев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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