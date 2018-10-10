Убийство и разбой: в Подмосковье 26-летний рецидивист получил 19 лет колонии

В Подмосковье 26-летний житель Владимирской области Владислав Егоров приговорен к 19 годам колонии за многочисленные разбойные нападения и убийство. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, мужчина в 2015 году совершил серию грабежей и разбойных нападений на территории Орехово-Зуевского и Сергиево-Посадского районов Московской области. Он нападал на своих жертв на улице, под угрозой применения насилия похищал сумки, мобильные телефоны и деньги.

Одна из потерпевших оказала сопротивление, и Егоров нанес ей не менее 10 ударов по голове молотком. В результате, она скончалась.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»), ч. 2 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой») и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

При этом было установлено, что Егоров ранее судим за совершение грабежей и разбойных нападений.

Судом присяжных ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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