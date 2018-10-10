«Угрожает жизни и здоровью»: в Москве закрыли 63 ресторана сети «Суши WOK»

В Москве Роспотребнадзор выявил нарушения в 108 ресторанах сети «Суши WOK», закрыл более 60 из них. Как сообщила пресс-служба столичного управления ведомства, на компанию наложен полуторамиллионный штраф, так как продукция угрожает жизни и здоровью граждан

Как поясняется, масштабная проверка по ресторанам сети в августе-сентябре была проведена после того, как в июле в четырех округах Москвы были выявлены случаи заболевания сальмонеллезом «связанных с употреблением суши и роллов» в «Суши WOK».

В результате выяснилось, что на всех предприятиях нарушены нормы санитарного законодательства. При приготовлении пищи использовались не маркированные полуфабрикаты (замороженное куриное филе), соусы, овощи с истекшими сроками годности. Также были выявлены нарушения условий мытья кухонной посуды и обработки сырого яйца. В рамках внеплановых проверок также установлено, что персонал сети работает без санитарной одежды, в украшениях, а при порционировании блюд не используются перчатки.

В производственных помещениях обнаружены тараканы и мухи. В личных медицинских книжках персонала нет сведений о проведении обязательных прививок против дизентерии Зонне и гепатита А.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что производство и реализация такой пищевой продукции «создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан» и может привести к массовым пищевым отравлениям посетителей. В результате в отношении 86 предприятий составлены протоколы о временном запрете деятельности – помещения опечатаны, и материалы проверок переданы в районные суды. Для 63 ресторанов уже вынесены предписания о приостановлении деятельности на срок от 12 до 90 суток, по 8 – приняты решения о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 85 тысяч рублей.

Кроме этого по результатам проведенных проверок наложено 64 штрафа на общую сумму 1 486 000 рублей. С реализации снято и уничтожено 496,5 кг продукции без маркировочных ярлыков, сопроводительной документации и с истекшим сроком годности.

В Роспотребнадзоре отмечают, что ситуация находится на особом контроле ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.18

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