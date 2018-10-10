«Когда мы просчитаем – прослезимся». Госдума одобрила налоговые льготы для пожилых россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила в первом чтении поправки в налоговое законодательство, предполагающие сохранение возрастной планки для женщин и мужчин в 55 и 60 лет для получения льгот по имущественному и земельному налогам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обсуждения законопроекта депутаты не удержались от обсуждения уже принятого закона о пенсионной реформе.

Коммунист Валентин Шурчанов заявил, что фракция КПРФ поддержит этот законопроект, напомнив, что из-за пенсионной реформы каждый в среднем недополучит пенсию в 900 тысяч рублей, поэтому надо поддержать льготами эти категории людей. Вместе с тем он напомнил, что 2 октября Путин признал – ожидаемого ранее финансового дохода государству от реформы не будет, а «наоборот правительство должно будет профинансировать предложенные президентом поправки».

«Эти средства должны были пойти на индексации пенсий, до 20 тысяч рублей в месяц. Теперь возраст повысили, льготы остаются мизерными, и все равно нужно дополнительно 500 млрд рублей, – заявил он. – Ставлю вопрос о том, если страна несет убытки, пенсионерам от этого не легче, тогда зачем принимать вот эту пенсионную реформу? В целом это [законопроект о налоговых льготах] решение частного вопроса, общий вопрос остается нерешенным, ухудшает положение пенсионеров и несет существенные убытки стране».

В этой связи депутат предложил сделать пенсионерам бесплатный проезд на общественном транспорте во всех регионах страны.

«Эсер» Валерий Гартунг со своей стороны подчеркнул, что принятие законопроекта о льготах проблему повышения пенсионного возраста не снимает. «Мы считаем, что повышение пенсионного возрасты было ошибочным решением, и через некоторое время когда мы просчитаем, прослезимся и поймем, что оно того не стоило», – заявил он, предложив вернуться к вопросу об индексации пенсий пенсионерам, недоплаченную в 2016 году, и индексации выплат работающим пенсионерам.

В итоге законопроект о налоговых льготах депутаты приняли в первом чтении 414 голосами «за» при одном воздержавшемся.

Законопроект был внесен президентом 6 сентября в пакете поправок, связанных с пенсионной реформой. Документ подразумевает, что россияне сохранят право на льготы по имущественному и земельному налогу по тому законодательству, которое действовало на 31 декабря 2018 года – то есть женщины смогут оформить льготу с 55 лет, мужчины с 60, невзирая на повышение пенсионного возраста. Как прозвучало 8 октября на заседании думского комитета по бюджету и налогам, ФНС уже подсчитала потенциально выпадающие доходы бюджета от этой поправки в Налоговый кодекс – эта сумма составит 31,2 млрд рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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