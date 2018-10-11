Московский полицейский попался на крупной краже

В Москве по факту хищения компьютерной техники сотрудником полиции возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, расследование ведется в рамках п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

В ведомстве уточнили, что дело было возбуждено в отношении 30-летнего инженера группы технического обслуживания отдела информационных технологий, связи и защиты информации УВД ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве по результатам доследственной проверки. В частности, выяснилось, что «в период с апреля по август 2018 года подозреваемый, преследуя корыстную заинтересованность, тайно похитил со склада 5 комплектов персональной электро-вычислительной техники, состоящих на балансе УВД ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве».

«Своими противоправными действиями мужчина причинил подразделению столичной полиции имущественный ущерб на сумму более 250 тыс рублей», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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