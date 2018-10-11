Согласован только пикет: московские власти испугались массового протеста медиков

Столичные власти не позволят работникам системы здравоохранения провести митинг в защиту своих прав и прав пациентов. Как сообщил Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал, московская мэрия сделала всё, чтобы не согласовать массовый протест в центре российской столицы.

Вместе с тем, он уточнил, что власти в одном пункте «допустили промашку, зарегистрировав нам пикет у Минздрава».

«Митинг мы тоже проведем – позже, уже в один день со всей страной, поскольку 14 октября открываем Всероссийскую кампанию протеста «ЗА достойную медицину! ПРОТИВ лжи и коррупции!», – отметил профсоюзный лидер в комментарии на своей странице «Вконтакте».

Коновал также добавил, что 14 октября очень важно быть у Минздрава России (сбор с 11.45, ул. Неглинная, 25, метро «Трубная»), где по инициативе профсоюза медработников «Действие», Альянса врачей, Лиги защиты врачей пройдет акция по острым проблемам здравоохранения.

Москва, служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 11.10.18

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